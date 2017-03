Le jour de l’anniversaire de son fils, Agnès découvre un étonnant cadeau : la maison en face de chez elle est louée à une belle femme, qui n’est autre que son ex mari, Louis, parti sept ans plus tôt. Devenue Louise, ce parent transgenre a décidé d’aller jusqu’au bout de son évidence : être femme, sans pour autant renoncer à sa famille qu’elle vient reconquérir… Mais comment se faire accepter par deux enfants et une femme qu’elle a abandonnés pour vivre au féminin? D’autant qu’Agnès a refait sa vie avec un autre homme, peu désireux de voir cet « ex » revenir dans leur nouvelle vie de famille. Malgré le rejet des siens, les rumeurs, les préjugés, les violences, Louise refuse de baisser les bras, prête à affronter tous les obstacles pour se faire accepter, telle qu’elle est aujourd’hui, par ceux qu’elle aime toujours et qui au fond ne l’ont jamais oublié…

Réalisé par Arnauld Mercadier. Créé par Fabienne Lesieur et Thomas Perrier. Scénario, adaptation et dialogues de Fabienne Lesieur et Thomas Perrier.

Claire Nebout dit avoir eu un coup de cœur immédiat pour le sujet qu'elle a trouvé à la fois moderne, atypique et audacieux. "J’ai pris comme un compliment qu’on me le propose. Le sous-titre de départ, «une femme d’exception», me semblait tout à fait approprié car Louise n’est pas une femme ordinaire. Quand un tel rôle arrive entre vos mains, vous n’avez qu’une envie : l’interpréter ! L’excitation a donc prédominé sur l’appréhension que j’aurais pu ressentir".

La transsexualité reste encore en France un sujet tabou qui peut effrayer, souligne Claire Nebout qui ajoute que lui apporter de la visibilité peut peut-être permettre une évolution des mentalités. "Cette fiction est une comédie dramatique : on y trouve donc des éléments de comédie, mais aussi des problématiques plus dures, et les difficultés auxquelles Louise est confrontée sont toutes abordées. Elle doit faire face à l’hostilité des siens et de la société entière. Rejetée par sa femme, violentée par des inconnus, elle va se battre envers et contre tout pour se faire accepter, éviter préjugés et rumeurs, et finir par convaincre".

Pour son interprète, ce personnage transgenre est une femme encore plus femme que les autres. "Louise a fait tellement d’efforts et de sacrifices pour aller au bout de ses convictions que je la vois comme un personnage romanesque au destin extraordinaire. Mal dans son corps, elle a fini par étouffer et devait aller au bout de son évidence. Elle a alors pris une décision radicale qui a déterminé toute son existence en changeant de sexe. Très émotive, fragile, elle fait preuve d’une sensibilité accrue qui la rend attachante. Et en même temps, elle ne baisse pas les bras, se montre battante et guerrière. Il y a cette ambivalence en elle. "

Concernant le résultat, Claire Nebout trouve qu’il y a dans ces deux épisodes de la sincérité, de l’émotion, du sourire. "Le film raconte le destin d’un personnage scintillant, absolument pas lourd et pesant comme on aurait pu le penser au départ. J’aimerai poursuivre le destin de cette femme qui a encore beaucoup à offrir. D’autres personnages en périphérie pourraient aussi très facilement être développés. "

Crédit photo © Philippe Warrin - Cinétévé - TF1.