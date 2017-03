Claire, Sébastien et Vincent intègrent Koh-Lanta ce vendredi (vidéos).

3 nouveaux aventuriers entrent en jeu, communique TF1 à propos de Koh-Lanta. Un programme vu par 6 millions de téléspectateurs vendredi dernier.

"Voilà seulement trois jours que les 18 nouveaux aventuriers de Koh Lanta se sont installés sur leurs camps de fortune. A peine remis de la surprise d’avoir été divisés en 3 tribus, les rouges, les jaunes et les bleus vont avoir un nouveau choc ! Trois nouveaux aventuriers vont faire une entrée fracassante dans la compétition. Comment vont réagir les naufragés déjà dans le jeu depuis le début ? Qui sont ces 3 nouveaux concurrents aux atouts sérieux ? Comment vont-ils rentrer dans le jeu ? L’aventure risque d’être encore plus difficile et les nerfs des aventuriers vont être soumis à rude épreuve ! "

CLAIRE : A 38 ans, Claire est coach sportif dans le Lot. On la surnomme Nikita ! Il y a 4 ans, Claire découvre les stages de survie commando, et pour cette passionnée de sport, c’est une révélation !

SEBASTIEN : A 35 ans, Sébastien est moniteur d'escalade originaire de la Manche. C'est un passionné de nature et d’escalade depuis 15 ans, et il en a fait son métier. Il a le goût de l’extrême.

VINCENT : A 32 ans, Vincent vient de Charente-Maritime. Ancien rugbyman professionnel, fraîchement retraité, Vincent a une revanche à prendre ! Poussé vers la sortie par les petits jeunes, le colosse a encore envie de compétition et de victoires.