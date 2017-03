CNN lance CNNVR, une nouvelle unité dédiée au journalisme immersif.

CNN annonce le lancement de CNNVR : une nouvelle unité dédiée au journalisme immersif, mais aussi une plateforme de réalité virtuelle disponible au sein des sites de CNN Digital.

Avec des équipes basées à New York, Atlanta, Londres, Hong Kong, San Francisco, Dubaï, Johannesburg, Tokyo et Pékin, le département couvrira l’actualité à travers des vidéos 360°, des diffusions VR en direct et des expériences immersives uniques.

Parmi les premiers reportages disponibles : Toro Bravo, un voyage au cœur des corridas de Pampelune en Espagne.

CNNVR est accessible via tous les supports :

· Desktop : sur le site CNN.com/VR.

· Mobile : sur l’application CNN disponible pour iOS et Android. Il s’agit de la troisième application la plus importante en termes de réalité virtuelle derrière Facebook et YouTube.

· Casques VR : l’application est compatible avec Samsung GearVR, Oculus Rift et Google Daydream soit un total de plus de 5 millions d’utilisateurs.

Jusqu’à présent, CNN a produit plusieurs reportages 360 qui ont déjà généré plus de 30 millions de visionnages uniquement sur Facebook. Avec notamment Surviving Allepo, qui revient sur la vie des habitants d’Alep, dévastée par la guerre de Syrie ; ou encore une immersion au premier rang de l’investiture du nouveau Président des Etats-Unis.

La nouvelle équipe CNNVR aura pour mission d’exploiter la puissance de la réalité virtuelle, afin de transporter les lecteurs au cœur des histoires racontées à travers les quatre coins du monde.