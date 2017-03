Coopération des rédactions de Libération et du quotidien allemand Die Tageszeitung.

Elections en France au printemps, élections en Allemagne à l’automne. Libération en France, et le quotidien Die Tageszeitung (taz) à Berlin.

"Deux pays et deux journaux si proches que nous ne pouvions pas passer à côté d’une telle occasion et que nous devions nous associer pour mieux comprendre ce qui secoue nos deux pays, le continent européen et engage nos avenirs", est-il annoncé.

Ainsi seront créés deux numéros communs et exceptionnels à l’occasion de la présidentielle française et des élections législatives allemandes. Enquêtes sur les sujets qui seront les dossiers importants pour notre futur commun.

Dans son édition du 22 avril, le quotidien allemand prendra un «bout» de Libération. Fin septembre, c'est Libé qui prendra un bout de la taz en offrant à ses lecteurs reportages, portraits ou analyses vus d'Allemagne.

Cette coopération en cette année électorale dans leos deux pays s'accompagnera d'enquêtes communes qui seront publiées dans les deux journaux.

Coup d’envoi officiel le 3 avril, avec une conférence à Berlin en présence de journalistes de Libération et de la taz.