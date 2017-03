Crise en Guyane : émission spéciale à 12h et 19h sur France Ô.

Le magazine d'actualité Les Témoins d’Outre-Mer de ce mercredi 29 mars consacre, à midi, une émission spéciale à la crise en Guyane et sera rediffusé exceptionnellement à 18h55 sur France Ô.

La situation actuelle dans ce département français d’Amérique du Sud a trouvé un écho dans la campagne présidentielle, à quatre semaines du premier tour. Encadré par le collectif « les 500 Frères contre la délinquance », le blocage du territoire s’étend. Une grève générale paralyse la Guyane et une délégation ministérielle va arriver. Au cœur de la grogne : l’insécurité, la pauvreté et l’insalubrité qui touchent la population.

Sonia Chironi et ses invités dresseront un état des lieux de la situation et tenteront d’analyser les raisons de cette crise. Les internautes guyanais apporteront leurs témoignages via la plateforme LTOM.fr