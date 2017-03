Alors que Le petit journal revient lundi sur Canal+ dans une version plus longue et...plus people, Cyrille Eldin s'exprime ce samedi dans Le Parisien.

A propos de l'échec d'audience de la précédente formule, Eldin dit être le poil à gratter qui sort de derrière un arbre pour emmerder un politique avec une question qu’il n’attend pas.

"Animer un plateau, comme je le fais depuis septembre, c’est tellement différent ! Cela ne s’est pas fait en un claquement de doigts. J’avais le trac. On s’est retrouvés en première division, mais sans équipe. Notre panique s’est vue. C’était un peu trop figé, on a enfilé les perles. Et moi, je souffrais du côté pas chaleureux ni accueillant du plateau".

Personne n’est dupe que les choses sont difficiles à Canal +, et j’essayais d’en rire, ajoute-t-il. "Même si ça pouvait, parfois, donner la sensation que je me victimisais. La presse a été dure avec moi. On relevait toutes mes fautes de goût, mes erreurs, et quand je réussissais vraiment une séquence, elle passait inaperçue. Parce que j’étais l’homme à abattre, le traître. Tout ça n’est pas vrai. J’ai appris à faire le dos rond et à laisser dire."

Crédit photo © Cinétévé Production.