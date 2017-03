Dans L'Équipe, dossier de 10 pages sur la situation explosive du rugby.

Dans un entretien à lire ce jeudi dans L’Équipe, au coeur d’un grand dossier de 10 pages sur la situation explosive du rugby, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France (2008-2011) Marc Lièvremont dresse un panorama peu reluisant de l’évolution du rugby professionnel.

Sur la fusion avortée entre le Racing 92 et le Stade Français : «Ils (Jacky Lorenzetti et Thomas Savare) se sont comportés comme ces entreprises qui ferment des usines pour faire plus d’argent pour leurs actionnaires».

Sur la nouvelle équipe dirigeante de la FFR : «C’est bien que l’on change des choses à la fédération mais ce n’est pas la nouvelle équipe qui va y parvenir. Car on voit bien qu’au lieu de fédérer, elle essaye de diviser».

Sur les dérives du rugby : «Les gamins à quinze ans commencent à prendre des compléments nutritionnels, convaincus que s’ils n’en prennent pas, ils n’y arriveront pas. Pour moi, c’est le début d’une démarche dopante».