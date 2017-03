Dans les coulisses de l’un des plus anciens zoos du monde, dès ce soir sur Gulli.

Dès ce jeudi 16 mars à 20h50 sur Gulli : Le Zoo est une nouvelle série de 10 documentaires qui plonge les téléspectateurs dans les coulisses de l’un des plus anciens zoos du monde. Situé à Phoenix Park, au cœur de Dublin, le Zoo n’abrite pas moins de 600 espèces et attire aujourd’hui plus d’1 million de visiteurs par an, ce qui en fait l’attraction familiale la plus populaire d’Irlande.

"Le Zoo de Dublin présente au grand public les hommes et femmes qui travaillent dans les jardins de ce parc à la renommée internationale. Durant 10 épisodes, les gardiens du Zoo guident les téléspectateurs à travers une aventure exceptionnelle. Les caméras seront au plus près d’animaux exotiques et épatants : des reptiles aux pingouins, en passant par les chiens de chasse africains, les hippopotames, les gorilles, les chauves-souris, les tortues folkloriques asiatiques ou encore les hiboux… Le Zoo révèle ses plus grands trésors. Dans le 1er épisode, les téléspectateurs découvriront deux petits tigres de Sumatra en danger de disparition. Intégrés au Zoo de Dublin, ces nouveaux arrivants deviennent source d'inquiétude lorsque la femelle ne semble pas s'intégrer aussi bien que son frère."