Débat dans l'émission Stade 2 sur la cocaïne dans le rugby.

La semaine dernière, l’actualité du rugby a été marquée par les arrestations pour possession de cocaïne de James O’Connor et Ali Williams, joueurs du RC Toulon et du Racing 92. Peu à peu, les langues se délient chez certains joueurs et présidents du TOP 14.

Dans le numéro de Stade 2 diffusé à 17h30 ce dimanche sur France 2, Philippe Lafon rappellera les faits et donnera la parole à quelques dirigeants de l'ovalie.

Serge Simon, Vice- Président de la Fédération Française de Rugby, sera quant lui en duplex depuis Bordeaux afin de s'exprimer pour la toute première fois sur ce sujet.