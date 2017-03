Découvrez des extraits du Divan diffusé ce soir avec Brigitte Lahaie

Ce mardi 14 mars à 23h20, les téléspectateurs de France 3 découvriront un numéro inédit du magazine d'entretiens Le Divan.

Marc-Olivier Fogiel reçoit Brigitte Lahaie.

L’actrice porno française la plus célèbre des années 80 mène aujourd'hui une vie plus rangée, plus « bourgeoise », aux côtés de son mari avec qui elle partage sa passion pour les chiens et l’équitation. De ses sulfureuses années, il reste plus de 80 films érotiques et classés X et une autobiographie « Moi, la scandaleuse » parue en 1987. Elle y raconte comment le porno l’a aidée à dépasser ses complexes physiques et à fuir une famille de petit bourgeois avec une éducation stricte.

Après trois ans et demi dans l’industrie du X, Brigitte rêve de cinéma traditionnel, elle tourne notamment aux côtés d’Alain Delon dans « Pour la peau d’un flic ». Elle trouve finalement sa voie grâce à la radio et son émission « Lahaie, l’amour et vous ! » sur RTL et depuis 2016 sur Sud Radio. Cette « docteur love » à la française donne des conseils en amour et sexualité à ses auditeurs. Des thèmes qu’elle développe dans de nombreuses publications « Réponses aux cent questions les plus posées en amour », ou encore « Hommes je vous aime ».