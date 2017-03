Découvrez les 20 personnalités préférées des 7/14 ans.

Le Journal de Mickey révèle les résultats du sondage IPSOS des 50 personnalités préférées des 7/14 ans dans son numéro du 15 mars 2017. Cette année, on retiendra l'arrivée fracassante des sportifs dans le top 10, est-il communiqué.

Le Journal de Mickey a mené sa grande enquête annuelle pour connaître les personnalités préférées des 7-14 ans. Verdict : Soprano se hisse à la première place et les footballeurs stars Griezmann et Lloris prennent respectivement la deuxième et la troisième place du classement.

N° 1 Soprano

N° 2 Antoine Griezmann

N° 3 Hugo Lloris

N° 4 Kev Adams

N° 5 Teddy Riner

N° 6 Omar Sy

N° 7 Black M

N° 8 Maître Gims

N° 9 Rayane Bensetti

N° 10 Éric Antoine

N° 11 Paul Pogba

N° 12 Dimitri Payet

N° 13 Issa Doumbia

N° 14 Loup-Denis Elion

N° 15 M Pokora

N° 16 Amir

N° 17 Kids United

N° 18 Louane Emera

N° 19 Kendji Girac

N° 20 Fréro Delavega