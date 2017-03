Dès le 10 avril, RTL9 diffusera la série Mariés, deux enfants.

Dès le 10 avril, RTL9 diffusera la série culte MARIÉS, DEUX ENFANTS, 30 ans après son arrivée sur le petit écran.

"Pendant 11 saisons, les disputes, les chamailleries et les coups bas de la famille Bundy emmenée par les acteurs Ed O’Neill et Katey Sagal ont régalé toute une génération de fans. La petite pépite créée par Ron Leavitt et Michael G. Moye est devenue la référence des séries drôles et corrosives."

Suivez le quotidien de la déjantée famille Bundy du lundi au vendredi dès 18h45 avec 4 nouveaux épisodes chaque jour sur RTL9 (saisons 5 à 10).