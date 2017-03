Dès le lundi 27 mars, « l’Addition s’il vous plait » de retour sur TF1 (nouvelles règles).

Dès le lundi 27 mars à 17h sur TF1, « l’Addition s’il vous plait » nous invite à passer à table dans la région de Marseille !

Les règles changent. Ils ne seront plus quatre mais cinq professionnels à s’affronter, chaque semaine, pour être le « meilleur restaurant de leur région ». Chacun leur tour, ils ouvriront les portes de leur établissement aux autres candidats et seront jugés cette saison sur cinq critères : la salle, la cuisine, l’assiette, l’addition et pour la première fois la qualité du service en salle. Autant de nouvelles situations périlleuses qui vont nous permettre de découvrir de vrais passionnés, entre fair-play et mauvaise foi.

Ces nouveaux restaurateurs vont nous révéler des personnalités encore plus hautes en couleur faisant monter la compétition d’un cran avec un verdict toujours très surprenant. De Rennes à Marseille, en passant par Paris, les régions françaises et leurs spécialités culinaires seront à l’honneur.

Cinq styles, cinq univers et cinq personnalités à découvrir dans « l’Addition s’il vous plaît » du lundi au vendredi à 17 heures sur TF1.