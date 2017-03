Des séquences inédites de Top Gear France les 12 et 19 avril.

Les mercredis 12 et 19 avril à 20h50, RMC Découverte vous emmène dans les coulisses de la saison 3 de Top Gear France.

Deux soirées spéciales comprenant les bêtisiers, les plateaux impossibles (fous rires, cafouillages, bafouillages, trous de mémoire), les écarts de pistes des invités, les gros ratés de cette saison, l’essai le plus dangereux de l’histoire de Top Gear France et les séquences inédites des road-trips au Japon et au Portugal. Un florilège inédit de tout ce que Philippe Lellouche, Le Tone et Bruce Jouanny auraient préféré oublier...

Comme chaque année, les stars de l’info RMC/BFM s’affrontent sur la piste de Top Gear à Brienne-le-Château. Cette saison ce sont les journalistes Dorothée Balsan (BFM Sport), Jean-Baptiste Boursier (BFMTV), Olivier Truchot (RMC, BFMTV et NUMERO 23) et Dominique Rizet (BFMTV et RMC DECOUVERTE) qui tenteront de battre le temps record établi par Jean-Jacques Bourdin l’an dernier.