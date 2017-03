Deux documents inédits sur Les Enfoirés cette nuit sur TF1.

Deux documents inédits proposés vers 23h35 et 00h35 cette nuit de vendredi à samedi sur TF1.

Dans ces deux documentaires, entre souvenirs et coups de gueule, prise de positions, éclats de rire ou émotions, les Enfoirés se racontent et reviennent sur l'histoire de cette aventure incroyable mais vraie. Nulle part ailleurs, ni en Europe ni dans le Monde, il n'existe une aussi importante manifestation de soutien à une association caritative. Par touches successives, sur 8 chapitres comme les 8 lettres du mot Enfoirés, on revit les plus beaux moments sur scène et dans les coulisses. Avec les fidèles de toujours, Patrick Bruel, Zazie, Maxime Le Forestier, Michèle Laroque, Jean-Louis Aubert ou Gérard Jugnot, et les nouveaux, Kendji Girac, M Pokora, Jeff Panacloc ou Soprano, nous remontons à l'origine des concerts des Enfoirés.

Dans le premier documentaire, « UNE VRAIE BANDE D’ENFOIRES, ENSEMBLE DEPUIS 30 ANS », les Enfoirés se livrent à un exercice de mémoire et rendent hommage aux débuts et à Coluche. Ils y soulignent l'importance d’être ensemble pour l’événement. L'engagement est véritable, l'émotion palpable. Riche d'archives, sur scène et hors scène, grâce à ses deux documentaires, on nous convie à une célébration de l'esprit festif et solidaire initié par Coluche.

Dans le second film, « LES ENFOIRES, DE L’AUTRE COTE DU DECOR », les coulisses sont ouvertes, on file dans les tour-bus pour découvrir la bande avec humour et folie. Des situations cocasses, des coups d'éclats. Les jeunes entrants, qui pour certains sont nés après le début des Restos du Cœur évoquent leurs premières fois, comment les "anciens" les ont rassurés.

Crédit photo © Christophe Chevalin - TF1.