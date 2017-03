Document inédit ce soir : ARTE revient sur l'intégralité de la mission Rosetta.

Fin mai 2015, ARTE diffusait un premier documentaire de Jean-Christophe Ribot sur l’aventure Rosetta, retraçant cette mission spatiale historique, jusqu’à l’atterrissage du robot Philae sur la comète « Tchouri ».

Son intégralité est racontée ce soir à 20h50 dans L’Odyssée Rosetta, 900 jours sur une comète.

Douze ans après son lancement dans l’espace, la sonde spatiale Rosetta a achevé son voyage en s’écrasant sur la comète «Tchouri» le 30 septembre dernier. Retour sur une aventure scientifique et humaine hors du commun.

Après l’atterrissage du robot Philae sur la comète Tchourioumov-Guérassimenko, le 12 novembre 2014 – exploit salué comme l’une des plus grandes réussites de l’exploration spatiale depuis le premier pas de l’Homme sur la Lune –, la mission Rosetta s’est poursuivie, réservant d’extraordinaires surprises aux équipes scientifiques. Les images fabuleuses renvoyées par ses caméras embarquées révèlent les détails d’un territoire nouveau. Mais, en mars 2015, un survol près de la surface de la comète ne se déroule pas comme prévu. Aveuglée par les poussières qui s’en échappent, Rosetta perd le contact avec les responsables de la navigation. Quelques semaines plus tard, un signal est capté par la sonde et renvoyé vers la Terre : Philae s’est réveillé ! Les chercheurs espèrent alors pouvoir mener de nouvelles expériences sur la comète. Trouveront-ils les traces d’une matière primitive leur permettant de comprendre les premières étapes de l’apparition de la vie ?

Tourné pendant trois ans dans les coulisses de la mission, jusqu’à la descente finale de Rosetta sur la comète, le 30 septembre 2016, ce documentaire fait revivre les moments cruciaux de cette épopée spatiale. En immersion avec les principaux experts de la mission, le réalisateur partage, mois après mois, les doutes, les tensions et les joies qui animent les acteurs de l’aventure. Découvertes scientifiques, épopée spatiale et aventure humaine se conjuguent dans ce film témoin d’une mission historique.