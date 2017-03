Document inédit le 2 avril : François Florent, une journée particulière du cinéma français.

A l'occasion des cinquante ans du Cours Florent, CINÉ+ a imaginé un documentaire sur son créateur avec la participation de Sandrine Kiberlain, Yvan Attal, Éric Ruf, Dominique Blanc, Emmanuelle Devos, Francis Huster, Jacques Weber, Isabelle Nanty et Laurent Lafitte.

Ce film inédit réalisé par Frédéric Andréi sera diffusé le 2 avril à 19h50.

Entretiens menés par Gildas le Gac.

Des débuts au lycée Carnot, où il dispense des cours municipaux d'art dramatique, au cours privé qu’il crée début 1967 et qui a fait sa renommée, l'Alsacien François Eichholtzer a forgé une multitude de jeunes au métier d’acteur. Comment, en cinq décennies, a-t-il affiné cet enseignement subtil ? D’où lui vient cet instinct qu’il a de savoir si tel élève prend un chemin personnel ou bien s'égare dans celui d'un autre ? Pourquoi ce choix d’ajouter une classe libre gratuite à son cours privé ? Quelles ont été les idées maîtresses de son enseignement ("On transmet ce qu'on ne sait pas, le manque et les imperfections qu'on a soi-même") ? Quels sont ses souvenirs et ses anecdotes ? Une dizaine de ses anciens élèves devenus célèbres ("ces gens à qui on n'avait pas grand-chose à apprendre, ils nous en apprenaient plus") s’entretiennent avec lui, rendant finalement hommage à l’homme qu’il est, à "l’ouvreur de chemin", au-delà du professeur.