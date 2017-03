Document inédit le 25 mars sur NRJ12 : La folie des comédies musicales.

Samedi 25 mars en première partie de soirée sur NRJ12, un documentaire inédit titré La folie des comédies musicales.

"Depuis près de 20 ans, la comédie musicale est devenue un genre très prisé du public français. Ces derniers mois, deux réussites historiques : « Notre-Dame de Paris» et « Les Dix commandements » ont fait un retour sur scène aux côtés de nouvelles créations comme « Les Trois mousquetaires » ou « Saturday Night fever ».

Dans ce documentaire inédit, NRJ 12 dévoile les coulisses des plus grandes comédies musicales. De « Notre-Dame de Paris » aux « Trois Mousquetaires » en passant par « Robin des Bois », « Les Dix commandements », « Le Roi Soleil », « Roméo & Juliette », mais aussi « Mozart, l’Opéra Rock », « Le Rouge et le Noir » et beaucoup d’autres.

Découvrez les secrets qui se cachent derrière ces projets qui ont révolutionné le monde du spectacle en France. Quelle est la recette de ces succès ? Comment le public français s’est-il attaché à ce genre longtemps sous-estimé ? Comment se sont créés les plus grands tubes vendus parfois à plusieurs millions d’exemplaires ? Comment de jeunes chanteurs sont devenus de véritables stars du jour au lendemain ? Quels risques les producteurs ont-ils accepté de prendre pour monter ces projets d’une ambition démesurée ?

Les créateurs et les artistes de ces comédies musicales vous racontent les dessous et les indiscrétions de ces spectacles à couper le souffle : Fauve Hautot, Florent Mothe, Olivier Dion, Julie Zenatti, Damien Sargue, Brahim Zaïbat, Dova Attia, Albert Cohen, Merwan Rim, Mikelangelo Loconte, Kamel Ouali, Luc Plamondon, Caroline Costa, Richard Cocciante et beaucoup d’autres… Des tubes (« Belle », « L’envie d’aimer », « L’assasymphonie »…), des stars (M. Pokora, Christophe Maé, Garou, Emmanuel Moire…), des images rares et des anecdotes inédites".