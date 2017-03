Documentaire inédit consacré à Alexandra Lamy ce jeudi sur C8.

En salles mercredi prochain : L'embarras du choix. Un film d'Eric Lavaine. Avec : Alexandra Lamy, Arnaud Ducret, Jamie Bamber, Anne Marivin, Sabrina Ouazani, Lionnel Astier, Jérôme Commandeur.

A cette occasion, document inédit consacré à Alexandra Lamy ce jeudi en première partie de soirée sur C8. Elle revient sur ses 20 ans de carrière entre succès populaire, comédies et films d’auteur.

" Révélée par la série « Un gars, une fille », aux côtés de Jean Dujardin, tout le monde garde en mémoire le sens de la répartie de « Chouchou ». Outre son talent de comédienne, ce sont aussi ses qualités humaines qui l'ont menée là où elle est aujourd’hui. Positive, spontanée et drôle : ses proches la décrivent comme une femme déterminée, battante, un pilier de sa famille. Alexandra est surtout une vraie épicurienne et une femme sincère. Et le public ne s’y trompe pas ! Elle est aujourd’hui incroyablement populaire.

Pudique, Alexandra Lamy se replonge avec émotion dans son enfance à travers des images inédites, des photos de famille, sa première pièce de théâtre à 16 ans ou encore son tout premier passage télé à 24 ans. Celle qui rêvait de devenir bergère ou religieuse a mis quelques années à trouver sa place sur grand écran. Aujourd’hui, reconnue et saluée par ses pairs, elle se voit enfin offrir des rôles à la hauteur de son talent ! Dominique Farrugia, François Ozon, Sandrine Bonnaire, Nils Tavernier, Eric Lavaine ou encore Harlan Coben lui ont permis de montrer l’étendue de sa palette de jeu, à l’aise autant dans la comédie que dans les rôles dramatiques.

Cette enfant des Cévennes, a grandi bien loin des paillettes et de la notoriété. C’est en classe de 3ème qu’elle fait « la » rencontre de sa vie : le théâtre. La jeune fille discrète et garçon manqué se libère et prend de l’assurance pour devenir la femme solaire et affirmée que l’on connaît. Alors que ses proches la décrivent comme « nature et sans coquetterie », jusque dans son jeu, elle se confie avec une grande liberté sur son rapport à la féminité, à la beauté et à la séduction. Le documentaire met en lumière les qualités rares d’une actrice et d’une femme à part, à la fois simple, saine, altruiste, bonne vivante et sans égo ni névrose de comédienne. "

Avec les témoignages de Josiane Balasko, sa meilleure amie Mélanie Doutey, Clovis Cornillac, Dominique Farrugia, Pascal Elbé, Sandrine Bonnaire, Eric Lavaine, Nils Tavernier, Arnaud Ducret, Anne Marivin, Bernard Murat, Marie France Mignal (la directrice du Théâtre St Georges) mais aussi Michel Boissier (son professeur de théâtre au collège d’Alès), ses parents Michèle et Michel Lamy et son amie d’enfance Magaly Foulquier.

Un document écrit par Laurent Boyer & Laurence Gerbi.