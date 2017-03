Dossier «salaires des stars» dans le nouveau numéro de France Football.

Nouvelle édition du dossier «salaires des stars» de France Football, dans le numéro en vente dès demain, mardi 28 mars.

Avec plus de 85M€ de revenus cette saison, un nouveau record pour un footballeur, Ronaldo devance Lionel Messi pour la première fois.

En Ligue 1, le Paris SG continue d’écraser la concurrence en coulisses. Thiago Silva reprend sa couronne, la deuxième en trois ans.

Le classement des entraîneurs est une nouvelle fois dominé par José Mourinho.

Les Tops 20 et le décryptage de la rédaction à lire mardi dans France Football.

Top 5 International

1_Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 87,5M€ (+1)

2_Lionel Messi (FC Barcelone) 76,5M€ (-1)

3_Neymar Jr. (FC Barcelone) 55,5M€ (=)

4_Gareth Bale (Real Madrid) 41M€ (+3)

5_Ezequiel Lavezzi (Hebei Fortune) 28,5M€ (entrée)

Top 5 Ligue 1

1_Thiago Silva (Paris SG) 14,4M€ (+1)

2_Radamel Falcao (AS Monaco) 13,6M€ (entrée)

3_Angel Di Maria (Paris SG) 12,6M€ (-2)

4_Marco Verratti (Paris SG) 11,8M€ (+2)

5_Edinson Cavani (Paris SG) 10,2M€ (+2)

Top 5 Entraîneurs

1_José Mourinho (Manchester United) 28M€ (=)

2_Marcello Lippi (Sélection Chine) 23,5M€ (entrée)

3_Laurent Blanc (Ex-Paris SG) 20M€ (+9)

4_Carlo Ancelotti (Bayern Munich) 15,8M€ (+8)

5_Pep Guardiola (Manchester City) 14,5M€ (-3)

* Méthodologie : les chiffres des Top 20 international et des entraîneurs prennent en compte salaires bruts, primes et revenus publicitaires accumulés sur la saison 2016-2017. Pour la Ligue 1, ne sont pris en compte que les salaires bruts et les primes contractuelles.