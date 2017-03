Emmanuel Macron invité d’Explicite et Yahoo ce mardi à 18 heures.

Au lendemain du débat des candidats à la présidentielle, Emmanuel Macron répondra aux questions des Français ce mardi à 18h dans « En Face », un Facebook live interactif.

Cet entretien se déroulera en deux temps.

Un premier live animé par les journalistes d'Explicite Sonia Chironi et Laurent Bazin s’articulera autour des grands thèmes de la campagne électorale : travail, société française, vie publique, sécurité et la France dans le monde. Pendant une heure de live interactif sur la page Facebook de Yahoo Actualités, les internautes poseront eux même les questions du débat et pourront interpeller directement le candidat.

Ce live sera suivi d’un autre événement ; un second direct avec les citoyens américains ! Grâce à la participation de Yahoo US, un second débat en anglais sera animé par la journaliste d‘Explicite Claire Fournier. Les citoyens américains poseront leurs questions au candidat à la présidentielle française. L’interview aura lieu dans les locaux du groupe Onepoint à Paris.