Enquête ce soir sur France 2 : Depakine, le silence des médecins.

Une enquête de Nathalie Sapena, Valérie Lucas et Vincent Buchy, diffusée en première partie de soirée ce jeudi 16 mars sur France 2, lors du magazine Envoyé spécial.

Il y a 50 ans, la Dépakine est mise en vente pour traiter l’épilepsie : une trouvaille française et une petite révolution médicale, le traitement fabriqué par le laboratoire Sanofi s’avère particulièrement efficace. Mais aujourd'hui, la Dépakine est devenue un scandale sanitaire.

En cause, le principe actif qu’elle contient, le valproate de sodium qui peut entraîner de graves conséquences sur le développement du foetus (malformations congénitales et troubles du développement pouvant aller jusqu'à l'autisme). Des effets graves, fréquents, jusqu'à 40% des bébés exposés in utéro, connus de longue date des médecins, du laboratoire Sanofi, des autorités sanitaires mais très longtemps ignorés par les principales intéressées : les femmes enceintes.

Aujourd’hui quelle est l’ampleur des dégâts causés par la Depakine ? Combien d'enfants handicapés ? Pouvait-on éviter cela ? Qui est responsable ? Les plaintes se multiplient, une instruction judiciaire est ouverte. Après une série de scandales sur les médicaments (Mediator, Vioxx, etc.), l'affaire de la Dépakine signe la faillite d'un système sanitaire incapable de protéger les consommateurs de ces médicaments.