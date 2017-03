Enquête le 19 mars sur M6 : Al-Baghdadi, sur les traces de l'homme le plus recherché du monde.

Présenté par Bernard de La Villardière dimanche 19 mars à 23 heures sur M6, un documentaire de Sofia Amara et Cyril Thomas (Nova Production).

A la tête de Daech, l’organisation de l’Etat Islamique, il y a un homme : Abou Bakr al-Baghdadi. Avec son armée, composée d’environ 50.000 djihadistes, il fait régner la terreur et le chaos sur un territoire sur lequel vivent plusieurs millions d’habitants, à cheval entre la Syrie et l'Irak. Il a aussi des combattants en Libye et en Afghanistan et organise (ou revendique), à travers ses cellules terroristes présentes partout dans le monde, de nombreux attentats meurtriers, dont ceux du 13 novembre 2015 à Paris.

C’est aujourd’hui l’homme le plus recherché au monde. Sa tête est mise à prix 25 millions de dollars. Celui que l’on considère comme le nouveau Bel Laden s’est auto-proclamé Calife, chef de tous les Musulmans. L’homme, pourtant, est mystérieux : il n’existe que quelques rares photos de lui et une seule vidéo de propagande, à Mossoul (Irak), lors de la prise de la ville par l’organisation de l’Etat Islamique, en juillet 2014. Il ne sort que cagoulé. Personne n’est autorisé à filmer son visage, à tel point que ses lieutenants l’ont surnommé « le fantôme ». C’est l’ennemi public numéro 1, et on ne sait presque rien de lui.

Qui est Abou Bakr al-Baghdadi ? Pendant six mois, les équipes d’Enquête Exclusive ont suivi les traces du terroriste le plus sanguinaire de l’histoire. Dans sa ville d’enfance, dans la prison (camp Bucca, Irak) où il s’est formé idéologiquement, ou encore à Mossoul, l’ancienne « capitale » de l’Etat Islamique. Vous entendrez des témoignages exceptionnels de ses proches : ses amis d’enfance, ses « camarades » de djihad, ou encore son ancienne femme Saja, avec qui il a eu une fille, aujourd’hui âgée de 9 ans. Vous découvrirez le quotidien de la brigade des Faucons, l’unité d’élite des renseignements irakiens, qui traque Abou Bakr al-Baghdadi 24 heures sur 24.