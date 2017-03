Enregistrement à Cannes de la saison 2 de Ninja Warrior.

En juillet et en août 2016, les téléspectateurs de TF1 découvraient le jeu d'extérieur Ninja Warrior. Une émission présentée par Denis Brogniart, Sandrine Quétier et Christophe Beaugrand.

Ils étaient près de 200 candidats à tenter de franchir ce parcours d’obstacles réputé infranchissable : ils n'étaient plus que 20 en finale pour pouvoir prétendre au titre de Ninja Warrior, et ainsi remporter les 100 000 € et la voiture promis au grand gagnant.

Nouvelle saison enregistrée du 7 au 13 avril 2017, annonce la mairie de Cannes.

Crédit photo © Laurent Vu - TF1.