Entre deux mères, avec Odile Vuillemin le lundi 27 mars sur TF1.

Entre deux mères, avec Odile Vuillemin lundi 27 mars à 21 heures sur TF1. Téléfilm inédit.

A.uteur : Chris Lang. Réalisé par Renaud Bertrand. Adaptation et dialogues Didier Le Pêcheur et Delphine Labouret .

Avec : Odile Vuillemin (Sarah), François Vincentelli (David), Armelle Deutsch (Jeanne), Samir Boitard (Stéphane), Marilyn Lima (Alice (Lorie)), Julie de Bona (Laure Chapel), Luna Lou (Camille), Igor Van Dessel (Lucas), Anne Coesens (Educatrice spécialisée), Rio Vega (Nathan), Jérôme Thibault (Avocat Jeanne), Maxime Daurel (Médecin),...

Alice Leroy, quatre ans, disparaît sur une plage. Elle est déclarée noyée, mais son corps n’a pas été retrouvé et Sarah, sa mère, n’a jamais réussi à faire son deuil. Onze ans plus tard, Alice réapparaît. Une enquête révèle que l’enfant a été kidnappée par Jeanne Vivier, qui l’a élevée comme sa propre fille. Jeanne se retrouve alors confrontée à la douleur qu’elle a fait subir aux Leroy des années plus tôt : Alice lui est arrachée pour rejoindre ses parents biologiques. Progressivement, Sarah et David Leroy vont apprendre à vivre avec l’adolescente qu’est devenue leur petite Alice, désormais déchirée entre ses deux mères…