Equidia Life Académie – Le Challenge, avec Benjamin Castaldi.

Benjamin Castaldi, régulièrement présent sur le plateau de Touche pas à mon poste, anime Equidia Life Académie – Le Challenge.

Chaque mardi à 20h45, dès le 28 mars, les téléspectateurs d'Equidia Life vont vivre au rythme palpitant de la compétition entre de jeunes cavaliers de club.

Quinze jeunes cavaliers de 3 clubs équestres – le Centre Equestre de Magnanville; les Ecuries du Centaure; le club hippique des étangs de Meudon - participent à ce challenge. Sous la houlette de Benjamin Castaldi, la compétition s’annonce intense au fil d’éliminatoires qui sont autant de moments de vérité. Quel cavalier se qualifiera au sein de la prestigieuse Equidia Life Académie ?

Equidia Life Académie – Le Challenge utilise les ressorts de la téléréalité, avec une écriture moderne et ludique permettant de mettre en relief les réactions des cavaliers, est-il précisé.

Les téléspectateurs vont plonger dans les coulisses des 3 centres équestres et partager le quotidien des cavaliers avec leurs envies, leurs espoirs, leurs difficultés, leurs doutes, leurs joies et peines : de la sueur et des larmes, mais aussi des sourires, des moments de bonheur… et de l’humour.

Equidia Life prolonge l’expérience de l’émission à travers un site dédié equidialifeacademie.fr proposant des contenus exclusifs : portraits des candidats et de leurs coaches, vidéos des défis que les 3 clubs se lancent, tutoriels pour progresser, etc….

A l’issue du Challenge, le vainqueur sera rejoint par une sélection de cavaliers de club prometteurs qui s’affronteront jusqu’à la grande finale Equidia Life Académie 2017 dans le cadre d’une prestigieuse compétition internationale.