Présent régulièrement dans l'émission à succès Les grandes gueules (RMC & Numéro 23), où ses prises de position laissent rarement indifférent, Charles Consigny a écrit un essai en vente dès le 23 mars : Je m'évade, je m'explique.

Un ouvrage présenté ainsi par les éditions Robert Laffont :

Pourfendeur des idées en vogue, de droite comme de gauche, Charles Consigny témoigne ici du désarroi et des espoirs de sa génération et fustige les totems et gourous du moment : le fanatisme égalitaire et le culte de la diversité, mais aussi les réactionnaires ou les sécuritaires obsessionnels. Réquisitoire contre toutes les forces d'inertie, son livre est d'abord un appel à laisser se déployer l'énergie d'une jeunesse qui veut se battre, qui veut réussir, et n'a renoncé à rien. Entre rage et mélancolie, tendresse et impertinence, l'auteur, en parlant de son époque, livre aussi beaucoup de lui-même.

Charles Consigny : « J'ai voulu profiter des élections pour expliquer, à toutes fins utiles, le fond de ma pensée. Cela fait plusieurs années que j'ai la chance de participer au débat public à travers les médias. Mais j'ai voulu en dire plus, prendre quelques mètres de recul, m'éloigner pour mieux voir. J'ai essayé de raconter ce qu'on vit aujourd'hui en France collectivement, mais aussi individuellement, ce que peut vivre un jeune homme comme moi à l'orée de l'âge adulte. Peu de choses m'apaisent autant que la lecture de journaux d'écrivains, de Mémoires, d'autofictions, parce que l'auteur et le lecteur sont les mêmes gens soumis aux mêmes tourments. Donc j'ai livré un peu des miens ici, pour aider, quoi, commencez pas ! »