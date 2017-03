Et si on légalisait le cannabis en France...Enquête le 27 mars sur M6, dès 21 heures avec Bernard de la Villardière.

Plusieurs candidats à la présidentielle se prononcent pour la dépénalisation voire la légalisation du cannabis. C’est un serpent de mer de la vie politique française depuis 20 ans, mais le débat à un niveau national n’a jamais été vraiment engagé. Aujourd’hui il existe en France 1,4 million de consommateurs réguliers (les consommateurs réguliers fument au moins dix fois par mois). Concernant les jeunes, l’Hexagone est dans le haut du classement européen.

Quels seraient les effets de la légalisation sur la délinquance, sur les zones de nondroit, sur la santé et sur les finances publiques ? La consommation augmenterait-elle ? Que rapporte vraiment l’économie noire du cannabis ? Combien de personnes en vivent-elles ? Qui contrôle les réseaux ? Cette manne financière préserve-t-elle la paix sociale comme le pensent certains ? Si c’est le cas, cela pourrait expliquer l’immobilisme de certains services de l’état et d’élus locaux.

"Pour la première fois, nous allons poser sur la table tous les éléments du dossier. Nous allons interroger les acteurs de premiers plans : policiers, dealers, grossistes, consommateurs mais aussi les médecins et les chercheurs. Notre enquête nous mènera en France, dans les cités comme dans les beaux quartiers, dans les laboratoires et sur un circuit automobile pour des tests grandeur nature. Nous nous rendrons également dans le Colorado où le cannabis a été légalisé. Le trafic illicite a-t-il vraiment diminué ? La consommation a-t-elle flambé ? Nous irons aussi en Hollande, où des sociétés privées se préparent d’ores et déjà à envahir notre marché, au cas où la France déciderait de légaliser cette drogue que chacun s’accorde à reconnaître comme étant de moins en moins douce."