Europe 1 se mobilise lundi pour la journée de la langue française.

Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel organise la Journée de la langue française dans les médias audiovisuels le lundi 20 mars. Initiée par le CSA en 2015, cette journée a pour objectif de renforcer et de promouvoir l’usage et le respect du français dans les médias audiovisuels. Cet événement s’inscrit dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la Francophonie (du 18 au 26 mars 2017).

A l’occasion de cette journée, Europe 1 fera la part belle à la langue française grâce à une programmation spéciale :

10h00 – 12h00 : ALLÔ EUROPE 1 – Helena Morna > L’écrivain Jean-Joseph Julaud sera l’invité d’Helena Morna pour aborder le sujet de la réforme de l’orthographe.

12h – 12h30 : CA PIQUE MAIS C’EST BON – Anne Roumanoff > Les chroniqueurs de l’émission reviendront sur cette journée spéciale.

12h30 – 13h15 : EUROPE 1 MIDI – Maxime Switek > Jean Pruvost, lexicologue et contributeur du livre « Cher Pierre Larousse » (éditions Bernard Chauveau) répondra aux questions de Maxime Switek.

14h00 – 15h30 : AU CŒUR DE L’HISTOIRE – Franck Ferrand > Alain Rey est l’invité de cette émission consacrée à Larousse.

15h30 – 17h00 : LA COUR DES GRANDS – Alessandra Sublet > Alessandra Sublet et sa bande joueront avec la langue française.

20h00 – 21h00 : DE QUOI J’AI L’AIR ? – Nikos Aliagas > Pierre Richard, amoureux des mots et des jeux de mots, sera l’invité de Nikos Aliagas.

21h00 – 22h00 : EUROPE 1 SOCIAL CLUB – Frédéric Taddeï > Julien Barret, journaliste et linguiste, sera l’invité de Frédéric Taddeï pour son essai sur la langue française d’aujourd’hui « Tu parles bien la France ! » aux Editions l’Harmattan.