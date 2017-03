Les 25, 26 et 27 août 2017, prochaine édition du festival musical Rock en Seine. Un évènement qui se déroule au domaine national de Saint-Cloud.

Les organisateurs viennent d'annoncer une partie de la programmation :

The XX

PJ Harvey

Flume

Franz Ferdinand

Jain

Cypress Hill

At the drive in

The Kills

Fakear

Rone

Ty Segall

Mo

Frank Carter

The Pretty Reckless

Mac Demarco

Peter Peter