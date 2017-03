Fillon, Hamon, Macron, Mélenchon candidats au tableau ce dimanche soir sur C8.

Ce dimanche 19 mars 2017 à 21h00 sur C8.

"PRÉSIDENTIELLE : CANDIDATS AU TABLEAU !, l’émission politique grand public… avec des enfants ! Les enfants ont une parole libre, directe, franche. Leurs questions sont à la fois naïves et cash. Avec eux, LE politique doit adapter son langage, son ton, son message…

Dans PRÉSIDENTIELLE : CANDIDATS AU TABLEAU !, les candidats à la présidentielle retournent à l’école pour répondre aux questions d’une quinzaine d’enfants de 8 à 12 ans. Tour à tour, François Fillon, Benoît Hamon, Emmanuel Macron, et Jean-Luc Mélenchon se frottent à la sagacité de nos écoliers. Ils répondront à leurs questions d’actualité, et reviendront sur leur propre vie d’écolier et leur rapport à l’école. PRÉSIDENTIELLE : CANDIDATS AU TABLEAU !, l’antidote imparable à la langue de bois. "

Un prime de 90’ proposé par Caroline Delage et Mélissa Theuriau - 416 Prod.

A noter que Marine Le Pen n'a pas souhaité participer à ce programme.