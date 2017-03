France Télévisions : des comptes 2016 à l'équilibre.

Le Conseil d’administration de France Télévisions, réuni ce jeudi 30 mars 2017, a approuvé pour 2016 des comptes à l’équilibre, conformes aux engagements de la Présidente-directrice générale Delphine Ernotte Cunci, est-il communiqué.

- Un résultat net de +2,4 M€, positif pour la 2nde année consécutive.

- Un résultat d’exploitation de +8,8 M€, positif pour la première fois depuis 2012 et en amélioration de 38,9 M€ par rapport à 2015.

"L’amélioration de 38,9 millions d’euros du résultat opérationnel est due aux efforts fournis par l’entreprise et ses collaborateurs provenant des gains opérationnels et des économies, sans renoncer à l’ambition sur les programmes et le développement des offres numériques, d’une part, et à une augmentation des ressources publiques, d’autre part. Dans le même temps le Groupe a lancé avec succès une nouvelle offre d’information de l’audiovisuel public".

Ces résultats permettent de poursuivre en 2017 les grands chantiers d’ores et déjà engagés :

- La nouvelle plateforme vidéo intégrant le live, le replay et la VaD qui sera lancée en mai et à l’automne cette dernière intègrera la SVOD ;

- Le « Plan Création » avec notamment l’ouverture de cases, un renforcement des premières parties de soirées, le développement d’un feuilleton quotidien et d’autres formats,

- La montée en puissance des programmes régionaux sur France 3,

- Le développement des programmes numériques,

- Le développement de franceinfo sur tous les écrans.