Free annonce le premier forfait 4G illimité en France.

"Free continue de révolutionner la téléphonie mobile et inclut, pour la 1ère fois en France, la 4G illimitée", est-il communiqué ce mardi matin.

Le Forfait mobile Free à 15,99€/mois pour les abonnés Freebox comprend maintenant l’internet 4G illimité en plus des appels, des SMS et des MMS illimités en France métropolitaine. Et toujours le roaming depuis plus de 35 pays toute l’année.

C’est la 1ère fois au monde qu’un opérateur propose une offre d’internet mobile 4G illimitée à un prix aussi attractif, est-il précisé.

"Pour les abonnés au Forfait mobile Free qui ne disposent pas encore d’un abonnement Freebox, Free fait exploser le fair use 4G à 100 Go/mois et ce, sans changement de prix (19,99€/mois) et toujours sans engagement. Grâce à la qualité de son réseau, Free est l’opérateur qui propose le meilleur débit descendant en 4G* depuis plus d’un an selon les baromètres nPerf. Free couvre aujourd’hui près de 80% de la population avec son réseau 4G. Ces évolutions s’appliquent automatiquement dès aujourd’hui aux anciens comme aux nouveaux abonnés au Forfait mobile Free".