Grande forme pour les jeux de France 3 hier après-midi.

Succès du bloc jeux hier, communique France 3.

Des chiffres et des lettres égale son meilleur score de la saison avec 10% de PdA pour 550 000 téléspectateurs, soit le meilleur score cette saison.

Harry réalise son record historique en saison avec 12.4% et 790 000 fidèles.

Slam leader et bat son record avec 17% de PdA et 1.4 million de téléspectateurs, au plus haut depuis 3 ans.

Questions pour un champion réalise également un très bon score avec 12.5% de PdA et 1.4 milllion de personnes.