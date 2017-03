Grippe aviaire, le cauchemar des éleveurs : document ce dimanche sur France 2.

Un reportage de Leslie Benzaquen, Henri Desaunay, Julian Arnken et Nicolas Bertholot, diffusé à 14h15 ce dimanche 12 mars sur France 2.

Le 21 février dernier, à Mont-de-Marsan, Stéphane Le Foll, Ministre de l'agriculture annonçait l'abattage de tous les canards des Landes, à savoir 360 000 bêtes. Cette crise intervient un an pile après une autre épidémie qui avait déjà mis à mal les éleveurs de canards.

Dans les Landes et plus précisément dans la ville de Lahosse, les équipes de "13h15" ont suivi le quotidien de Benjamin. À 30 ans, il reprend l'exploitation de ses parents Jacky et Françoise. La famille élève des canards depuis quatre générations, toujours dans la même ferme. I lls travaillent toutes les étapes de la production : élèvent les canards, les gavent et les transforment en foie gras, rillettes et confits dans une petite conserverie. Leurs 1500 canards n'ont pas attrapé la grippe mais vont devoir être abattus en vertu du principe de précaution. Chaque jour, ils attendent le coup de fil qui leur donnera une date d’abattage. L’attente est longue, le moral en berne. C’est un drame pour cette petite exploitation familiale, garante du savoir-faire artisanal. 1500 canards représentent 1/5e de leur production.

Dans les alentours tous les éleveurs sont touchés. Il ne restera bientôt plus un seul canard dans les Landes…. Le Ministre de l'agriculture, Stéphane Le Foll a annoncé le début du versement des indemnités pour mars, et la reprise de l'activité fin mai, mais cela suffira-t-il à renflouer les comptes des éleveurs ? Quelles conséquences cette grippe aura sur la production de foie gras ?