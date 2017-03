Groupe France Télévisions : les premiers lauréats du Fonds Web Séries.

Le Fonds Web Séries a été imaginé par France Télévisions et la SACD afin de permettre l’émergence de jeunes auteurs et proposer aux auteurs du web de nouvelles opportunités. Destiné aux nouveaux talents comme aux auteurs confirmés de web séries, ce Fonds est une aide à l’écriture de séries courtes, feuilletonnantes, prioritairement imaginées pour une pratique en mobilité, tournées vers l’innovation dans sa pratique des formats, des styles et des genres de fiction.

Réuni autour de Jacques Fansten, président du conseil d’administration de la SACD, le jury composé de Pierre Block de Friberg, directeur des nouveaux contenus et de l’innovation de France Télévisions, Simon Bouisson, auteur, Alexandre Boyer, producteur, Judith Louis, productrice, Christophe Louis, conseiller de programmes fiction de France 2, Alexandre Philip, auteur, et Angela Soupe, auteure, a récompensé 19 projets parmi 200 dossiers reçus dont 186 éligibles aux critères du Fonds.

Sur les 19 projets retenus, 9 sont portés par une production et 10 en recherche d’un producteur.

Pour cette première édition, le jury a été heureux de découvrir la diversité des projets, des auteurs, qui, du lycéen à l’auteur confirmé, ont tous su faire preuve avec passion, audace et subversion, d’une créativité dans tous les genres de la fiction. Le jury encourage les auteurs qui souhaitent solliciter ce Fonds à l’occasion du prochain appel à projets qui se tiendra d’ici la fin de l’année, à aller vers plus d’histoires originales, tout en conservant un point de vue personnel sur le monde.

15 soutiens :

Arcadia, écrit par Jean-Armand Bougrelle.

Arnould, écrit et réalisé par Pierre Mousquet, Hubert Seynave et Marc-Antoine Delaplanque – Production Kawanimation.

Battle, écrit par Bibi Naceri et Guillaume Dupuy, réalisé par Dany Dupuis.

Dans la Lune, écrit et réalisé par Marc Caro.

Détecteurs Privés, écrit et réalisé par Vincent De Oliveira – Production BrainWorks.

Homoscope, écrit et réalisé par Margot Bernard.

Into the Belge, écrit par Guillaume Ducreux.

Juliet, écrit par Marc-Henri Boulier et Vincent Antonini, réalisé par Marc-Henri Boulier – Insolence Productions.

La révolution sexuelle n'a pas eu lieu, écrit par Alice Voisin et Solenn Denis, réalisé par Alice Voisin.

L’Aventurier, écrit par Xavier Cazaux-Zago – Production Bleuprod.

Les Contes de La Street, écrit par Raymond Dikoumé, réalisé par Valentin Clarke, Raymond Dikoumé et Ken Mendoula – Production DraMad.

Le Test de l'Amour, écrit par Andréas Edelman.

L'Incroyable Odyssée, écrit par Gaël Rezé et Axel Rezé, réalisé par Gaël Rezé – Marnie Production.

TéléGOLD, écrit par Clément Marchand et Bruno Coulon, réalisé par Clément Marchand – La Cellule Productions.

Version Des Faits, écrit et réalisé par Pascal Chassoux.

4 mentions spéciales pour des projets que le jury a souhaité encourager :

Detox, écrit par Emmanuel Sapolsky et Xin Wang, réalisé par Emmanuel Sapolsky – New Bee Productions.

Fréquence, écrit par Maxime Devoye et Tommy-Lee Baïk, réalisé par Maxime Devoye.

Ta mort en salopette, écrit par Julien Delorme – Production Bridges.

Un sanglier à Paris, écrit et réalisé par Acim Vasic et Merlyn Haycraft – Production Bridges.