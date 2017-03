Ingrid Chauvin guest de la série Joséphine ange gardien le 3 avril.

Ingrid Chauvin guest de Joséphine ange gardien le lundi 3 avril à 21 heures sur TF1.

Un épisode inédit r.éalisé par Stéphan Kopecky.

Avec : Mimie MATHY, Ingrid CHAUVIN, Arnaud GIDOIN, Cosima BEVERNAEGE, Tristan ROBIN, Juliette PI, Omar MEBROUK...

Charline, mariée deux enfants, voit sa vie basculer quand elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Cet événement dramatique va venir bouleverser son quotidien ; Charline ayant perdu sa mère de cette même maladie, peine à accepter la nouvelle et est en plein déni. Joséphine va l’aider à affronter cette épreuve et envisager l'opération qui lui fait si peur, plus sereinement.

Ingrid Chauvin : "J’incarne une mère de famille débordante d’énergie, amoureuse de la nature et totalement dévouée à son mari et ses filles. Pourtant, son univers s’écroule en apprenant qu’elle a une tumeur au sein. La difficulté pour Charline va être d’accepter la vérité et de trouver la force de se battre. Elle a instinctivement tendance à vouloir cacher son état de santé à ses proches et elle s’enferme dans le silence. Grâce à Joséphine, elle va apprendre à communiquer avec les siens. C’est d’ailleurs le message délivré dans cet épisode : ouvrez-vous à vos proches pour trouver le courage de vous battre. Cela permet d’avancer et d’affronter les difficultés que la vie ne manque de placer sur notre chemin".

Crédit photo © Manuelle Toussaint - DEMD Prod - TF1.