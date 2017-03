Iran, cache-cache avec les mollahs : reportage inédit sur ARTE.

Iran, cache-cache avec les Mollahs. Un reportage de Mylène Massé et Reza Madi. A ne pas rater : diffusion sur la chaîne franco-allemande ARTE le samedi 25 mars à 18h35.

Au-delà de l’étroit contrôle religieux imposé par le puissant régime des Mollahs, la jeunesse de Téhéran contourne les interdits et les lois islamiques pour bâtir son propre espace de liberté.

Derrière les murs des appartements, sur les hauteurs de la ville ou encore à l’intérieur des voitures, la jeunesse iranienne est prête à prendre tous les risques pour respirer un peu. La journaliste Mylène Massé s’est rendue sur place l’été dernier avec Reza Madi pour ARTE Reportage. En se faisant passer pour une touriste, elle a pu filmer ces moments de rébellion éphémère dans la Téhéran interlope, et tisser des liens profonds avec une jeune femme et sa famille et un couple homosexuel, provoquant ainsi des moments intimes, révélateurs d’une société iranienne oppressée.

Ces femmes et ces hommes nous embarquent dans leurs virées nocturnes et racontent leur besoin de liberté malgré le risque d’être arrêté par les Basidjis, la milice religieuse des Mollahs.