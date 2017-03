Jean-Luc Lemoine en direct de l'Olympia le 7 avril prochain sur C8.

Jean-Luc Lemoine en direct de l'Olympia le vendredi 7 avril prochain, en première partie de soirée sur C8.

"De ses réflexions pétillantes sur le monde de la télé à son effarement face aux faits divers les plus loufoques, de son ras-le-bol des sketches sur les Roms à son analyse cinglante des réseaux sociaux, Jean Luc Lemoine décrypte la société et les médias à sa manière … Avec le petit ton tranquillement moqueur qui réjouit chaque semaine les inconditionnels de ses questions en 4/3 dans Touche pas à Mon Poste.

Avec « si vous avez manqué le début » il assume plus que jamais son esprit grinçant et fait dans le sur-mesure : pour ceux qui le suivent depuis ses débuts et réclamaient son retour, mais aussi pour tous ceux les autres, ceux qui l’ont découvert dans Touche pas à Mon Poste et connaissent moins son univers scénique.

Tomber dans le best-of paresseux ? Pas son genre : si Jean-Luc Lemoine est inquiétant, au naturel il est surtout très exigeant. Alors pour nous offrir un spectacle neuf sans priver ses nouveaux fans des moments cultes qui ont fait sa renommée, il a opté pour un maximum d’inédits bien déjantés, qu’il a saupoudrés de quelques anciens sketches réactualisés. En clair il se pourrait bien que Ken le psychopathe soit toujours en liberté… Que vous ayez manqué le début ou pas, foncez ! Un spectacle de Jean-Luc Lemoine, c’est comme un bonbon pimenté. Ça pique, ça fait de drôles de sensations, et quand c’est fini, on ne peut pas s’empêcher d’y retourner."