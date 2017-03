Jean-Luc Mélenchon égratigne Pujadas et Eldin mais épargne Karine Le Marchand.

A lire pages 16 et 17 dans l'hebdomadaire Télé Loisirs paru hier : un entretien centré sur la télé avec Jean-Luc Mélenchon, candidat à la Présidentielle.

Celui qui est actuellement crédité d'une 4ème place au 1er tour, d'après les sondages, revient notamment sur ses relations compliquées avec David Pujadas. Il est vulgaire, fait partie d'une caste qui domine les autres et qui se donne le droit d'offenser, déclare-t-il. Mélenchon se remémore sa venue à L'émission politique et juge que le journaliste a cherché le buzz en lui demandant "Et les droits de l'homme, qu'est-ce que cela représente pour vous ? On ne vous entend pas beaucoup..."

Autre cible du candidat "La France insoumise" : Cyrille Eldin. "Yann Barthès a un immense talent, ce qui n'est pas le cas de Cyrille Eldin. La preuve : les gens ne le regardent pas !"

Jean-Luc Mélenchon revient par ailleurs sur sa participation à Une ambition intime, avec Karine Le Marchand sur M6. Il dit avoir découvert une femme qui, sous une naïveté très calculée, est très organisée et a un regard lucide. "Je m'en suis presque voulu de l'avoir si mal jugée. Je peux dire que, d'une certaine manière, cette émission m'a rendu service. Avec Karine Le Marchand, j'ai fait beaucoup de politique..."

