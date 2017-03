Jean-Paul Gaultier voyage : document inédit le 19 avril.

Réalisé par Emmanuel Le Ber, produit par LALALA Productions le documentaire inédit Jean-Paul Gaultier voyage sera proposé aux téléspectateurs le mercredi 19 avril prochain, à 22h50. A découvrir sur la chaîne Paris Première.

"Amateurs de mode, réjouissez-vous ! Paris Première vous emmène en immersion avec de grands créateurs français à l'étranger. Et c'est Jean Paul Gaultier, incontournable icône frenchie, qui ouvre le bal avec l'irrévérence et l'humour qui le caractérisent.

À l'occasion du lancement de son parfum en Amérique du Sud, nous le suivrons en Argentine, au Mexique et au Brésil, à la rencontre des cultures locales, des influenceurs et des célébrités de la ville, dans un cadre totalement dépaysant. Une odyssée faite de partage, d'enrichissements et de découvertes."

Crédit photo © Capture d'écran - Paris Première.