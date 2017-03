Les organisateurs du festival Séries Mania annoncent que la comédienne Julianna Margulies sera invitée d’honneur de la prochaine édition. Elle se tiendra du 15 au 24 avril 2017 au Forum des Images à Paris.

Il est précisé "À Séries Mania, dans le cadre d’une rencontre exceptionnelle, Julianna Margulies reviendra sur l’ensemble de sa carrière, pour le plus grand plaisir des festivaliers. De plus, lors d’une séance « carte blanche », elle présentera ses deux épisodes favoris : l’un issu de la saison 6 de la série Urgences, où l’on retrouve Carol Hathaway poursuivant sa relation amoureuse avec Doug Ross, et l’autre, extrait de la saison 5 de The Good Wife, dans lequel Alicia doit affronter les conséquences de la fusillade au sein du palais de justice."