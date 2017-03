L'avertissement de Marina Carrère D’Encausse à propos des forums et des sites médicaux.

Hier, Marina Carrère D’Encausse était l'invitée de « 100% Bachelot » sur RMC.

À propos des forums et des sites médicaux, elle a déclaré ceci : « Attention sur les forums, ne s’expriment que les gens qui ne sont pas contents, de leur médecin, de leur traitement ou victime d’une erreur médicale… Tout le monde peut ouvrir un site sur la santé même s’il n’est pas labellisé et mettre des informations alarmistes pour faire le buzz. »

Concernant son émission « Le magazine de la santé » sur France 5 : « Régulièrement on m’accuse d’être achetée par les labos et par l’industrie. Les Français sont méfiants vis-à-vis des vaccins, des médicaments qui leur sauvent la vie, et ça nous fait hurler. »