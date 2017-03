L'École polytechnique dévoile deux vidéos destinées à renforcer sa notoriété, notamment à l'international, et à recruter des étudiants dans le monde entier pour l'ensemble de ses cursus de formation.

Le premier film a pour objectif d'éveiller l'intérêt des futurs candidats. Le second, court film d'animation, présente de façon pédagogique les cursus de l'X et son environnement académique.

Le premier mini-film emporte le spectateur dans le voyage de trois personnages à travers un lieu inconnu. Trois jeunes adultes, après avoir traversé une forêt, observent un grand bâtiment qui se dessine dans la brume de l'autre côté d'un lac. Le trio traverse ensuite des couloirs, des laboratoires, un atelier de fabrication, jusqu'à la découverte d'un attribut de l'identité de l'École. Ils enfilent alors leur Grand Uniforme, symbole de l'identité de l'X, et rejoignent quelques élèves pour une photo de groupe. Chacun des trois personnages principaux imagine alors son futur à l'École et les projets qu'il pourra y mener, en recherche, en entrepreneuriat et en innovation.

Le deuxième film, en dessin d'animation, présente, à travers le parcours d'un nouvel arrivant à l'École, la diversité des parcours, la multiplicité des enseignements en lien avec la recherche et l'entrepreneuriat, et la vie de campus. Le personnage découvre les disciplines enseignées, les possibilités de développer des projets individuels et en groupe ainsi que les nombreuses activités culturelles et artistiques proposées au sein du campus.

Le premier mini-film a été réalisé par Adrien Selbert, sur une idée originale de l'École polytechnique. Diplômé des Beaux-arts et des Arts décoratifs de Paris, Adrien Selbert est réalisateur et photographe à l'agence VU. Il est l'auteur de plusieurs films documentaires dont "Nino's Place", prix du Grand Reportage au festival du film de Genève. En 2015, il est récompensé par le site américain LensCulture comme un des 8 talents émergents de la photographie internationale.

Le dessinateur du film d'animation, Julien Seze, est diplômé de l'école des Gobelins. Il écrit et réalise des films d'animation, en format court, ainsi que des travaux publicitaires et institutionnels. Ses créations ont été, à plusieurs reprises, sélectionnées et récompensées lors de festivals nationaux et internationaux.