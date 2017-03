L'ex champion cycliste Stephen Roche rejoint la chaîne L'Équipe pour le Tour d'Italie.

À l’occasion de la 100e édition du Giro (en mai), Stephen Roche rejoint la chaîne L’Équipe pour apporter son expérience et son expertise dans l’analyse et le décryptage de l’événement.

Stephen Roche commence sa carrière professionnelle en 1981 et remporte, la même année, sa première grande course internationale : Paris-Nice. En 1985, il s’impose sur la troisième marche du podium du Tour de France derrière Bernard Hinault et Greg LeMond. L’année 1987 marque la consécration pour l’Irlandais qui réalise le triplé avec le Tour d’Italie, le Tour de France et le Championnat du monde, exploit signé par l’unique Eddy Merckx en 1974 et jamais égalé depuis. Il prend sa retraite sportive en signant une victoire à La Bourboule lors du Tour de France 1992.