La 1000ème d'Entrée Libre ce lundi avec Julien Doré, FX Demaison et François Berléand.

Diffusé actuellement du lundi au vendredi à 20h20 sur France 5, le magazine Entrée Libre est présenté par Claire Chazal.

Un rendez-vous qui propose un panorama de la culture dans toute sa diversité. Rencontres d'artistes, visites d'expositions et de lieux culturels, mises en avant de pièces de théâtre ou de films,

Ce lundi 27 mars, le millième numéro revient sur tout que ce qui fait l'émission depuis des années, met à l'honneur les personnalités qui ont partagé leurs goûts, leurs passions, et propose de revivre les grands moments.

Claire Chazal reçoit trois invités : Julien Doré, un artiste pluriel, François-Xavier Demaison, un inconditionnel d’Entrée Libre et le recordman François Berléand, celui qui a le plus souvent répondu présent. Trois artistes, trois regards aux univers différents qui racontent leurs coups de coeur culturels.

De nombreuses personnalités évoqueront également l'oeuvre qui a bouleversé leur vie.

Crédit photo © Nathalie Guyon - France 5.