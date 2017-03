La 100ème de Ciel mon mardi à revivre en fin de soirée sur C8.

Un document inédit qui ne devrait pas être trop à charge pour Christophe Dechavanne ce mardi après Touche pas à mon poste sur C8, puisque produit par sa société Coyote Conseil...

" Entre fous rires et coups de gueules, découvrez ou redécouvrez les séquences insolites et incontournables qui ont fait de nous la GÉNÉRATION DECHAVANNE. Avec son style inimitable, Christophe Dechavanne a révolutionné le petit écran. Dès 1985, il réveille les après-midis d’Antenne 2 avec un ton nouveau et impertinent. Depuis bientôt 30 ans, il s’impose comme l’un des animateurs préférés des Français avec des talkshows devenus cultes comme CIEL MON MARDI ! ou COUCOU C’EST NOUS !. Également animateur de prime time de divertissements (QUI SERA LE MEILLEUR, BETES DE SCENES, LA SOIREE DE L’ETRANGE...) et de jeux télévisés quotidiens (LA ROUE DE LA FORTUNE, LA FAMILLE EN OR...), il n’a jamais cessé de se renouveler avec succès.".

Et à 23h15, découvrez ou redécouvrez la 100ème de CIEL MON MARDI ! Un programme culte, avec Christian Clavier, diffusé en 1990.