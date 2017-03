La bande-annonce de Stratton, avec Dominic Cooper.

Par Simon West, le réalisateur de Les Ailes de l’Enfer et Expendables 2 : Stratton.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous.

Stratton, agent du MI6, s’infiltre avec son coéquipier Marty dans un laboratoire iranien pour intercepter le vol de molécules chimiques mortelles. Mais à leur arrivée, celles-ci ont déjà disparu et la mission tourne mal… De retour à Londres, Stratton et son équipe se lancent dans une course contre la montre pour stopper la cellule terroriste qui projette d’utiliser l’arme biochimique sur une capitale.

Avec : Dominic Cooper (série Preacher), Tom Felton (franchise Harry Potter), Austin Stowell (Whiplash), Gemma Chan (série Humans), Tyler Hoechlin (série Teen Wolf).

Disponible en VOD le 5 avril (DVD & Blu-Ray début mai).