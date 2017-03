Ce mercredi, le 15 mars, C8 devait diffuser après Touche pas à mon poste "Gendarmes : à la poursuite des chauffards et délinquants de la route".

La chaîne annonce une modification de la grille, avec en lieu et place le document "La face cachée du Front National". Présenté par Guy Lagache.

C8 détaille ainsi ce reportage produit par TV Presse :

Présidentielles 2017 : Marine Le Pen en tête au premier tour, c’est le constat choc que font désormais tous les instituts de sondage. La candidate du Front National atteint des scores inégalés, de 25 à 27%, devançant tous ses adversaires. Plus surprenant encore : au second tour, elle est maintenant donnée à plus de 40% des voix, quel que soit son opposant. Du jamais vu !

Le Front National est aux portes du pouvoir. Et la campagne de 2017 est si atypique, et les partis traditionnels si fragilisés, que la possibilité de voir Marine Le Pen accéder à l’Elysée ne peut plus être écartée. Alors nous avons mené l’enquête pour comprendre comment fonctionne de l’intérieur « le système Marine le Pen ».

Comment a-t-elle fait de son parti une machine à conquérir le pouvoir ? Comment a-t-elle mis en ordre de marche ce mouvement d’extrême droite longtemps considéré comme infréquentable ? La dédiabolisation du parti cache-t-elle d’autres réalités ?

Nous avons voulu comprendre comment le FN est devenu en quelques années le premier parti de France chez les jeunes. Comment travaillent les adhérents du Front National, qui poussent des milliers de jeunes Français vers les idées de l’extrême droite ? Guy Lagache vous propose une grande investigation auprès de cet électorat.