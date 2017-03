La finale de l'Eurovision diffusée pour la première fois en direct au cinéma (8 euros).

France Télévisions, WARNER et CGR Cinémas se sont associés pour une diffusion le 13 mai, dans des salles de cinéma, de la grande finale de l’Eurovision.

Pour la première fois dans l’histoire de l’Eurovision, la finale de ce concours, qui aura lieu en direct de Kiev en Ukraine, sera retransmise simultanément, en exclusivité, dans les cinémas CGR le 13 mai, dès 21h.

Le grand public pourra ainsi se réunir pour soutenir Alma et vivre la frénésie du show musical le plus regardé au monde (plus de 200 millions de téléspectateurs), en profitant d’une expérience unique sur grand écran, est-il communiqué.

La France est le premier pays participant à proposer une opération de ciné-diffusion de la finale de l’Eurovision dans un esprit fédérateur, festif et convivial, qui est l’essence même du concours.

« Nous sommes particulièrement ravis chez CGR Cinémas de proposer la diffusion, au sein de notre réseau, de la finale de l’Eurovision le 13 mai prochain. Cet événement apprécié du grand public va prendre une dimension nouvelle avec la diffusion au cinéma et l’ambiance dans les salles s’annonce particulièrement enthousiaste » déclare Jocelyn Bouyssy, Directeur Général du groupe CGR Cinémas.

« Nous sommes extrêmement mobilisés autour de l’Eurovision, un événement très populaire, que les équipes de France 2 sont fières de porter avec France 4, qui retransmettra, pour la deuxième année consécutive, les deux demi-finales du concours. Nous n’avons de cesse d’enrichir l’expérience Eurovision proposée à tous les publics, et ce sur tous les écrans et dans tout le territoire. France Télévisions se réjouit de cette première avec les cinémas CGR et WARNER, qui permettra sans nul doute à Alma de gagner encore plus le cœur du public »déclare Caroline Got, Directrice exécutive de France 2.

Le tarif unique pour cette retransmission exceptionnelle est de 8€. Les spectateurs sont invités à acheter leur billet sur www.CGRCinemas.fr, via les services de billetterie habituels ou aux caisses de leur cinéma CGR. Chaque détenteur de billet se verra remettre dans les cinémas CGR un cadeau exclusif : la carte postale collector officielle de l’Eurovision 2017 dédicacée par ALMA.